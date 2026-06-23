На Урале ждут новый ураган

Накануне в Свердловской области режим повышенной готовности был введен в Кушве – там прошел смерч, разрушивший дома, хозяйственные постройки, деревья, опоры линий электропередачи. Без электричества остались 4 тысячи домов.

Синоптики отмечают, что сегодня в регионе сохраняется высокий риск «разрушительных шквалов до 30-35 м/с». «На территории риска существует умеренная вероятность формирования смерчей», – сообщает телеграм-канал «Метеодневник».

В зоне риска – восточные районы Свердловской области и западные районы Тюменской области.

По информации синоптика Алексея Пулина, риск возникновения повторных смерчей высок в Свердловской области на границе с Пермским краем.

Физик-климатолог из УрФУ Константин Грибанов в комментарии РИА «Новости» объяснил, что смерч – явление, связанное с потеплением климата в регионе. Он уточнил, что в будущем это может повториться.



Екатеринбург, Елена Сычева

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