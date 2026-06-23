После урагана 15 человек обратились к медикам, один – госпитализирован

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправился в Кушву – заниматься вопросами ликвидации последствий прошедшего там накануне урагана.

Напомним, стихийное явление привело к обесточиванию 4 тысяч строений, около сотни домов были существенно повреждены или разрушены.

Как сообщил «Новому Дню» депутат заксо Алексей Свалов, с вечера 22 июня работающий на месте происшествия, за помощью к медикам обратились 15 человек, один из нх госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Большая часть города вновь подключена к электроснабжению – порванные провода, поваленные ветром опоры ЛЭП энергетики оперативно восстанавливают.

Проводной интернет в Кушве работает стабильно, есть локальные порывы на входах в дома, «Ростелеком» будет устранять нарушения в течение двух дней.

Утром операштаб уже провел подомовой обход улиц, которые пострадали от стихии. Ведется оценка ущерба.

Екатеринбург, Елена Васильева

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