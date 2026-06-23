В Кушве подняли 16 шахтеров, которые застряли под землей из-за урагана

Во время аварийного отключения электроэнергии в забое на шахте «Южная» в Кушве под землей остались 16 горняков. Понадобилась их экстренная эвакуация. К утру спасатели подняли всех шахтеров на поверхность, пострадавших в ЧП нет.

Как сообщил губернатор Денис Паслер, сейчас работа шахты «Южная» восстановлена. Все предприятия Кушвы, в том числе Кушвинский завод прокатных валков и завод «Молочная благодать» работают в штатном режиме.

Вечером 22 июня на Кушву обрушился ураган, который повредил более сотни домов и полностью обесточил город. За медицинской помощью обратилось 16 человек. Один пострадавший был госпитализирован.

Кушва, Ангелина Сергеева

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