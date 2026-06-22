Торнадо на Урале оставил 4 тысячи домов без света

В Свердловской области мощный смерч прошелся по городам региона – Кушве и Новой Ляле. Во время грозы закрутилась сильная воронка, которая разрушила деревья, дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи. По предварительным данным, без света в Кушве остались 4 тысячи домов, повалены 9 опор ЛЭП.

«Ситуация под контролем. Призываю вас соблюдать осторожность, по возможности не приближаться к поврежденным конструкциям и линиям электропередач. Берегите себя и своих близких», – сообщил мэр Кушвы Михаил Слепухин.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако разрушения в городе значительные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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