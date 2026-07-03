Паслер утвердил порядок выплат кушвинцам, чьи дома уничтожил ураган

Правительство Свердловской области утвердило размер и порядок выплат на покупку или строительство нового жилья жителям Кушвы, дома которых уничтожил торнадо 22 июня.

Как написал в соцсетях губернатор Денис Паслер, всего признаны утраченными 28 домов. Заявления на выплату будут приниматься от граждан в городской администрации до 1 декабря 2026 года, а срок использования целевых средств ограничен двумя годами.

В постановлении говорится, что размер выплаты будет равен произведению общей площади утраченного жилья на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья, определенную по методике МинстройЖКХ РФ, с понижающим коэффициентом 0,5. Если собственник получит за разрушенный дом страховку, эту сумму вычтут из суммы выплаты.

Паслер добавил, что в Кушве уже отремонтировано 69 домов. Завершается восстановление электроснабжения – осталось подключить трех абонентов из 570. Полностью восстановлено газоснабжение в домах, где проживали люди.

Как уже писал «Новый День», мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. В результате стихии было повреждено более 130 домов и 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстановлено за счет бюджета.

Кушва, Елена Владимирова

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