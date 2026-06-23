Губернатор пообещал восстановить разрушенные дома кушвинцев за счет бюджета

Свердловское правительство определило размер компенсаций для жителей Кушвы, чье имущество пострадало во время урагана.

Начала работу комиссия, которая оценит ущерб от урагана в Кушве. Как сообщил губернатор Денис Паслер, сумма выплат жителям, чье имущество пострадало от стихии, составит от 15 до 150 тысяч рублей. Средства на выплаты компенсаций поступят из областного бюджета в муниципалитет уже сегодня.

«Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб. Нельзя допустить, чтобы люди, чье жилье будет признано утраченным, при покупке нового стали жертвами мошенников или недобросовестных продавцов. Поэтому минфину региона дал поручение проработать вопрос перечисления средств на спецсчета», – сообщил Паслер.

Семьям с несовершеннолетними детьми будут предложены путевки в детские оздоровительные лагеря – пока дети будут отдыхать, родители смогут заняться вопросами восстановления жилья.

Паслер дал поручения всем министерствам и ведомства в сжатые сроки выполнить работы по ликвидации последствий урагана. В течение суток планируется восстановить кровлю детсада № 23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%. Связь и электроснабжение в Кушве уже восстановлены. Подача газа в частные дома будет возобновлена в течение двух дней.

К разбору завалов из деревьев привлечены свердловские лесники. Они начнут работу в Кушве уже сегодня. Также губернатор отдал поручение оперативно вывозить мусор на полигон, чтобы избежать его скопления на улицах. «Работу по устранению последствий урагана держу на личном контроле. В ближайший четверг на заседании правительства обсудим промежуточные итоги работы», – сообщил Паслер.

По данным МЧС, в Кушве повреждены 124 частных жилых дома и 25 автомобилей. Полностью разрушено 16 строений. На ликвидацию последствий урагана брошено 189 сотрудников и 38 единиц техники.

Кушва, Ангелина Сергеева

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