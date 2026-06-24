В Кушве 281 дом остается без электричества

В Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы после разрушительного урагана.

Как сообщает МЧС, бригады энергетиков работают над подключением электроснабжения. По состоянию на утро 24 июня без электричества остается 281 жилой дом.

В городе начали ремонтировать поврежденные здания – их более сотни. Также сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники и добровольцы – в общей сложности 340 человек – заняты уборкой строительного мусора и поваленных деревьев. Всего за минувшие сутки было вывезено 1375 кубометров мусора.

Администрация Кушвы ведет прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Напомним, в ближайшие дни жителям начнут выплачивать компенсации от 15 до 150 тысяч рублей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что разрушенные штормом дома будут восстановлены за счет бюджета. Кушвинцам, оставшимся без жилья, компенсируют приобретение нового.

Кушва, Ангелина Сергеева

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