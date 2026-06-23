Жога держит на личном контроле ликвидацию последствий урагана в Кушве

Уральский полпред Артем Жога держит на личном контроле работы по ликвидации последствий урагана, который накануне прошел в Свердловской области.

Напомним, в городе Кушва в результате погодной аномалии возник смерч, разрушивший дома, хозяйственные постройки, деревья, опоры линий электропередачи. Без электричества остались 4 тысячи домов.

«В результате неблагоприятного погодного явления, которое нетипично для Урала, пострадали люди, разрушены десятки домов, повреждены инженерные сети и имущество граждан. Держу ситуацию на личном контроле. В Кушву направлены все силы на ликвидацию последствий непогоды. Но самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку жителям: организовать работу пунктов временного размещения, обеспечить людей необходимыми вещами и питанием. Ни один человек не должен остаться без внимания!» – подчеркнул полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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