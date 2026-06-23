Свердловские энергетики продолжают ликвидацию последствий урагана в Кушве.

Как сообщает пресс-служба «Россети Урал», последствия для города были серьезные.

Сейчас специалисты восстановили подачу электроэнергии потребителям города по сети 35-110 кВ. К 6 утра также было возобновлено электроснабжение по основной сети населенных пунктов Горноуральского и Верхнетуринского муниципальных округов.

В настоящее время ведутся работы на распределительных сетях 6-10 кВ и отрабатываются заявки потребителей по сети 0,4 кВ. Для обеспечения социально значимых объектов применяются резервные источники питания. В восстановительных работах в Кушве задействованы более 50 специалистов и около 25 единиц техники (объединенные силы «Облкоммунэнерго» и «Россети Урал»).

Получить информацию о ходе восстановительных работ можно по телефону 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.

Кушва, Елена Васильева

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