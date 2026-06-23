Школьники Кушвы сдают ЕГЭ, несмотря на последствия урагана

Все образовательные учреждения в Кушве работают как обычно, несмотря на прошедший вчера по городу мощный ураган. Пункт ЕГЭ сегодня открылся по установленному графику, все выпускники приступили к аттестационным испытаниям, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Для учеников поврежденной школы № 6 экзамены организованы в другой школе. Часть детских садов требует восстановления. Все воспитанники по заявкам родителей получили места в действующих детсадах. Детский оздоровительный лагерь в Кушве работает в стандартном режиме. В Туринске, где тоже были сильные порывы ветра, есть незначительные повреждения зданий школ и детсадов, но они не влияют на их работу, рассказали в правительстве.

Напомним, вчера по Кушве и ее окрестностям прошел смерч, который разрушил сотни домов и повалил опоры ЛЭП. Электроснабжение было восстановлено к утру. В администрации Кушвы ведут прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало во время урагана. На 23 июня за медицинской помощью обратились 16 человек. Один пострадавший был госпитализирован. В муниципалитете организован пункт временного размещения, сейчас там находится один человек.

Кушва, Ангелина Сергеева

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