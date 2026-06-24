Уральский врач выступил за полный запрет продажи табака

Главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи любой табачной продукции в России.

«Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета табачной продукции», – подчеркнул он в эфире ОТВ.

Врач признал: придется учитывать, что у большого количества людей есть никотиновая зависимость – и для них резкое прекращение продажи может обернуться негативными последствиями.

Также Поддубный отметил, что одной из главных проблем остается распространение вейпов, особенно в среде подростков, поэтому запрет должен распространяться и на подобные устройства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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