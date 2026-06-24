Депутат призвала не запрещать вейпы

Депутат из Свердловской области Елена Чечунова призвала не вводить запрет на продажу вейпов в регионе. Напомним, такое право появится у субъектов РФ с марта следующего года. Однако представительница регионального парламента считает, что эта мера избыточная, а дети и подростки выбирают вейпы, потому что не осведомлены об их вреде для здоровья.

«Подростки и молодежь выбирают вейпы из-за недостатка информации. Они не могут принять осознанное решение, потому что не знают, какой точно вред это нанесет, они выбирают вслепую. Это классно и модно – мы будем это делать», – заявила она в эфире «4 канала».

По ее словам, разъяснительную работу нужно начинать с детских садов. «Сегодня медики говорят, что вейпы более пагубно действуют на здоровье, чем сигареты. В этом смысле нужно что-то делать. Нужно через родителей, школу, дошкольное образование доносить до наших детей, к каким последствиям это может привести. Как это повлияет на продолжительность жизни, на репродуктивную функцию – ведь все подростки вырастут и будут заводить семьи и рожать детей, а это очень пагубно влияет на здоровье», – добавила она.

Напомним, ранее главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачных изделий и вейпов на территории всей России.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube