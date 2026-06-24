В России бум похудения на уколах – врачи в шоке и бьют тревогу

Россия переживает настоящий бум похудения на уколах. Препараты на основе семаглутида (тот самый «Оземпик») и тирзепатида («Мунджаро»), про которые активно пишет пресса как о волшебных уколах для звезд, стали доступны широким массам. Самые разумные, конечно, идут за рецептом к врачу, и прежде чем начать худеть на препаратах, сдают все необходимые анализы.

Но есть и огромный теневой пласт – это люди, которые выписали препараты сами себе, наслушавшись рассказов подруг, телевизора, прочитав интернет.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня» в социальных сетях группы по похудению «на уколах» множатся день ото дня, собирая тысячи подписчиков.

«Такие группы открытые, я заходила в некоторые, там волосы от ужаса на всем теле шевелятся от прочтения. Люди, которые совершено не знают ни своей физиологии, ни действия препаратов, делятся друг с другом что еще можно выпить, съесть, уколоть, чтобы похудеть. Там сидят люди с больной психикой, которым, по-хорошему, не худеть бы, а идти к психологу, там полно людей с расстройством пищевого поведения, которые думают, что можно есть, как и прежде, но при этом что-то себе колоть – жир у них рассосется сам по себе», – рассказала «Новому Дню» эндокринолог Эвелина Сергеева. По ее словам, большинство из тех, кто делится своим опытом по приему «волшебных уколов», никогда не получили бы от нее рецепты на препараты без тщательного обследования и действительной необходимости приема гормонов для борьбы с лишним весом.

Интерес к уколам для похудения постоянно подхлестывает ведущая Елена Малышева, она, как говорят врачи, вовлекает в тему людей 60+, которым тем более нельзя ничего принимать без рекомендаций и наблюдения эндокринолога, гастроэнтеролога. Тем не менее, теперь даже пенсионеры ищут поддельные рецепты или оформляют заказ по интернету, пользуясь тем, что провизоры часто свободно отпускают опасные средства, несмотря на то, что такие препараты не должны выдаваться без назначения врача.

Накануне на «Первом канале» вышла передача «Пусть говорят», посвященная уколам для похудения, – и группы в сети, где рассказывается, как без труда скинуть лишний вес на препаратах, стали еще популярнее, сообщает «Новый День».

Между тем врачи предупреждают: похудение на уколах является комплексным мероприятием. Вопреки распространенному мнению обывателей, никакие жиры препараты на основе семаглутида и тирзепатида сами по себе не сжигают, для этого есть группа липолитиков, которые используются в косметологии. А вышеуказанные препараты воздействуют на мозг, поджелудочную железу и желудок, вызывая у человека ложное ощущение сытости. Пища продвигается по кишечнику медленнее, чем обычно, что позволяет физически меньше есть, гормон блокирует пищевой шум в мозгу и убирает проблему «есть чтобы просто есть». Но для того, чтобы добиться результата, одних гормонов мало – время «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить свое пищевое поведение, ввести в жизнь физические нагрузки, да и просто начать вести более здоровый образ жизни. Если этого не происходит, после отмены препаратов вес не только возвращается, но и увеличивается. Поэтому для большинства уже начавших терапию гормонами их прием может стать пожизненным вариантом, что чревато массой побочных эффектов. К тому же эти лекарства достаточно дорогие, и покупать их постоянно готовы далеко не все, кто сейчас сидит в поддерживающих чатах «похудения на уколах».

Екатеринбург, Елена Васильева

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