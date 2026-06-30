Проблемы с ЖКТ, тахикардия, выпадение волос – к чему приводят модные уколы для похудения

Россияне массово скупают препараты для похудения на основе семаглутида и тирзепатида – зачастую без рецептов и консультаций врачей. Большинство оформляют заказы по поддельным рецептам или через интернет, пользуясь тем, что провизоры нередко свободно отпускают эти средства. А возникшие побочные эффекты от «Оземпика» и «Мунджаро» нередко подавляют другими средствами, не вникая в причины.

Эндокринологи подчеркивают: серьезные осложнения возникают преимущественно у тех, кому эти лекарства противопоказаны. Сами же препараты при грамотном назначении действительно работают: помогают снизить вес, артериальное давление и уровень сахара. Однако польза от них очевидна лишь для строго определенной категории пациентов.

Как пояснила врач-эндокринолог ЦГБ № 7 Елена Ляпина, данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении. Но даже при наличии прямых показаний терапия не проходит бессимптомно. Наиболее частые побочные эффекты связаны с расстройством желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, запоры. Это объясняется самим механизмом действия: препараты замедляют эвакуацию пищи, посылают в мозг сигнал о насыщении и тормозят опорожнение желудка.

Однако на практике пациенты жалуются на гораздо более серьезные последствия: давление падает до 80/50, в покое учащается пульс – свыше 100 ударов в минуту, выпадают волосы, ухудшается состояние кожи, а в отдельных случаях наблюдается парадоксальный эффект в виде последующего набора веса. И этой симптоматикой делятся в открытых чатах по «похудению на уколах», собирающих тысячи подписчиков.

Самый частый и опасный сценарий самолечения – старт с ударных дозировок. Эксперт пояснила, что терапия всегда выстраивается постепенно, и именно резкое начало с высоких доз приводит к тем самым тяжелым побочным эффектам, о которых пишут в отзывах.

Между тем врачи предупреждают: похудение на таких инъекциях – это комплексное мероприятие, а не магическая таблетка. Как ранее писал «Новый День», вопреки расхожему мнению, препараты на основе семаглутида и тирзепатида сами по себе жиры не сжигают, для устойчивого результата одних гормонов недостаточно. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если этого не происходит, после отмены препаратов вес не только возвращается, но нередко и увеличивается. Для многих уже начавших терапию прием может стать пожизненным, что чревато накоплением побочных эффектов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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