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На улице Вайнера меняют клумбы (ФОТО)

Главную пешеходную зону Екатеринбурга готовят к масштабной реконструкции. Сегодня утром спецтехника вывезла с Вайнера старые вазоны – их будут менять на новые. Месяц назад с улицы убрали скамейки, на которых часто спали бездомные.

Как писал «Новый День», администрация города потратит на благоустройство улицы Вайнера 546 миллионов рублей. В эту сумму входят как бюджетные, так и частные средства. Общая площадь реконструкции составит 13 тысяч кв. м. На Вайнера установят светодиодную брусчатку, обновят системы освещения и видеонаблюдения, а также сделают все вывески на зданиях в едином стиле.

По словам мэра Алексея Орлова, работы должны быть завершены к осени 2027 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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