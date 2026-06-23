На улице Вайнера после реконструкции появятся вывески в едином стиле

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая с отчетом перед городской думой, рассказал о предстоящей реконструкции главной пешеходной улицы мегаполиса – Вайнера.

«Улица Вайнера – ключевая туристическая ось Екатеринбурга. Масштабные работы проводились там более 20 лет назад. И конечно, нынешний вид не соответствует тому, какой должна быть пешеходная улица. Мы провели конкурс, заключили контракт на общую сумму 546 миллионов рублей. Серьезная часть этой суммы – внебюджетные средства, которые удалось привлечь. Площадь реконструкции составит порядка 13 тысяч квадратных метров, будут применены новые планировочные решения. Контракт рассчитан до осени 2027 года, но постараемся ускорить работу. Также мы провели работу со всеми собственниками зданий на улице. Сделаем универсальные вывески, чтобы это смотрелось эстетично и соответствовало статусу столичного города. Не сомневаюсь, что следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому», – рассказал Орлов депутатам.

Как сообщал «Новый День», в планах мэрии обустроить на Вайнера светодиодную брусчатку, смонтировать новую систему освещения, видеонаблюдения и оповещения. В специальных вазонах планируется высадить более тысячи растений, среди которых – яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и сосна горная. Общая площадь цветников составит более 350 квадратных метров. Кроме того, планируется подсветить участок Театрального переулка рядом с улицей Вайнера навесными гирляндами общей протяженностью почти 400 метров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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