В Кушве после смерча началось подтопление

В Кушве, которая 22 июня пережила смерч, фиксируется новая проблема.

Утром 24 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кушвинского МО поступила информация о частичном затоплении придомовых территорий 4 частных жилых домов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительным данным, вода начала подниматься после засора русла реки Кушвы. Работы по расчистке уже начаты, для обследования русла задействована беспилотная авиационная система от МЧС России.

Информации о пострадавших не поступало. Затопления самих жилых домов не зафиксировано.

Кушва, Елена Васильева

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