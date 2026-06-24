В Кушве после смерча началось подтопление

В Кушве, которая 22 июня пережила смерч, фиксируется новая проблема.
Утром 24 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кушвинского МО поступила информация о частичном затоплении придомовых территорий 4 частных жилых домов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По предварительным данным, вода начала подниматься после засора русла реки Кушвы. Работы по расчистке уже начаты, для обследования русла задействована беспилотная авиационная система от МЧС России.
Информации о пострадавших не поступало. Затопления самих жилых домов не зафиксировано.
Кушва, Елена Васильева
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