Волонтеры собрали 70% голосов екатеринбуржцев за парки

Волонтеры в Екатеринбурге обеспечили 70% голосов в онлайн-голосовании по выбору общественных мест для благоустройства за счет программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил на пресс-конференции директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии Екатеринбурга Артем Николаев, за парки и скверы проголосовали 305 тысяч екатеринбуржцев. Из них 233 тысячи голосов собрали волонтеры, которые в течение двух месяцев работали в торговых центрах и на улицах. Особо Николаев отметил трех активистов: Максима Аксенова, Софью Позднякову и Ивана Кузьмина. Каждый из них собрал более 6 тысяч голосов.

В Екатеринбурге по результатам голосования победил проект благоустройства набережной Исети на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского.

А всего по Свердловской области жители проголосовали за благоустройство 56 общественных пространств. Как пояснила начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ регионального минЖКХ Светлана Кононова, до 3 августа муниципалитеты должны подать заявки в министерство для получения софинансирования на проведение работ. Отбор заявок будет проходить в два этапа: муниципалитеты должны подтвердить 25% собственных средств для благоустройства выбранной жителями территории. В целом на 2027 год по программе ФКГС Свердловская область получит порядка 900 миллионов рублей федеральной субсидии. Еще 20% на каждый объект готов софинасировать региональный бюджет. Распределение бюджетов будет сформировано в декабре 2026 года. Прошедшие успешный отбор муниципалитеты должны заключить договор с подрядчиком на благоустройство общественных территорий до 1 февраля 2027 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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