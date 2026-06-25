Исполнитель киосочной реформы возглавил Орджоникидзевский район

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового главу Орджоникидзевского района. Им стал Максим Чаплыгин, до этого он руководил департаментом потребительского рынка мэрии и, в частности, проводил реформу уличной торговли. Чаплыгин приступит к своим новым обязанностям с 1 июля, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации.

Ранее Орджоникидзевский район возглавлял Роман Кравченко, но в апреле с ним не продлили трудовой контракт. Сообщалось, что к бывшему главе района было много претензий по качеству уборки улиц.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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