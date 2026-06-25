В Кушве топит жилые дома и приусадебные участки

Уровень воды в реке Кушве поднялся на 60 сантиметров из-за заторов в русле. По данным МЧС, в городе подтоплены 4 жилых дома и 25 приусадебных участков. Сейчас оценивается ущерб, нанесенный зданиям и постройкам. «На сегодняшний день прогноз благоприятный, затоплений не прогнозируется», – сообщили в ведомстве.

В Кушве продолжают ликвидировать последствия мощного урагана, который город пережил 22 июня. На утро 25 июня без электричества все еще остаются 143 жилых дома. Сотрудники «Россетей» ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Городские службы и волонтеры убирают поваленные деревья и расчищают строительный мусор на поврежденных объектах. Только за минувшие сутки было вывезено 3850 кубометров мусора. В администрации Кушвы принимают заявления от жителей, лишившихся имущества. Им положена компенсация от 15 до 150 тысяч рублей. Сотрудники МЧС продолжают оказывать адресную помощь кушвинцам в восстановлении домов.

Кушва, Ангелина Сергеева

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