В мэрии напомнили, куда звонить, если улицу затопило ливнем

Ливневая канализация в Екатеринбурге сейчас работает в штатном режиме, но специалисты не исключают, что ближе к ночи местами возможны подтопления.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) Вячеслава Черемных, сегодня на дежурство вышли 6 бригад. К полудню, несмотря на сильный дождь, поступила лишь одна заявка о подтоплении на проспекте Ленина, 40. От мусора был очищен смотровой колодец, после чего вода свободно ушла.

«Сегодня большие осадки, но не интенсивные. Ближе к 20 часам ждем 22 миллиметра, вот там, возможно, будут какие-то подтопления. Но мы к ним готовы – есть 4 спецмашины и 2 УАЗа со слесарями. Всего 6 бригад», – рассказал Вячеслав Черемных.

Также руководитель ВОИС напомнил, что горожане всегда могут сообщить о подтоплениях по телефону диспетчерской службы, которая работает круглосуточно: «Если вы увидели, что есть подтопления на дорогах или других участках: плохо уходит вода, замусорена решетка, позвоните в диспетчерскую по телефону: 379-01-81, и бригада оперативно приедет даже ночью».

Как уже писал «Новый День», за текущий месяц в Екатеринбурге выпало уже 150 мм осадков. На данный момент июнь занимает четвертую строчку в рейтинге самых дождливых месяцев. До абсолютного рекорда 1986 года не хватает всего 18 мм. Если прогнозы на ближайшие дни оправдаются, нынешний месяц станет самым дождливым за всю историю наблюдений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube