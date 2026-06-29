Улицу Малышева затопило (ВИДЕО)

В Екатеринбурге ливневая канализация не справляется с потоками воды. Дождь идет с прошлой ночи, и в некоторых местах подтопления уже существенны. В том числе – в центре Екатеринбурга, на улице Малышева возле моста. Машины, стоящие на парковке, затоплены по колеса.

Малышева затопило (ВИДЕО)

Этот участок уже попадал сегодня в сводки новостей, набережная Исети тоже оказалась под водой, уровень в реке поднялся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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