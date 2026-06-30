В мэрии Екатеринбурга назвали причину затопления улиц после обильных ливней

Директор департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что городская дождевая канализация во время обильных ливней сработала нормально. Причиной затопления улиц стал скопившийся мусор в дождеприемных решетках, что помешало воде уйти быстро.

Улицу Малышева затопило (ВИДЕО)

«Вчера дождь шел весь день без перерыва. За 29 июня в городе выпало более 45 мм осадков. Это очень много. В июне выпало осадков в три раза больше, чем среднегодовая норма для Екатеринбурга. На территории Академического, Железнодорожного, Верх-Исетского и Орджоникидзевского районов были затоплены придомовые участки. Это влияет на работу всех систем. Вчера также были заторы на некоторых перекрестках. Это не связано с плохой работой дождевой канализации. В значительной части [затопление перекрестков] связано с закрытием мусором дождеприемных решеток. Вчера бригады ездили по городу, убирали мусор. Где-то банка валялась, где-то пакет и много что еще», – рассказала Тамара Благодаткова.

К утру 30 июня стало известно о подтоплении земельных участков в Палкинском Торфянике, поселках Садовом, Мичуринском и Северке. По словам чиновницы, районные администрации держат ситуацию под контролем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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