За июнь на Урале выпало больше трети годовой нормы осадков

Июнь этого года стал самым дождливым на Урале за всю историю метеонаблюдений. Только сегодня за 12 часов выпало 45 мм осадков, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Это означает, что суммарно за июнь в городе выпало уже 197 мм дождем. Это почти три месячных нормы июня или 37 % от годовой нормы осадков», – отметил он.

Синоптик сообщил, что предыдущий рекорд был установлен в 1986 году, тогда выпало 168 мм осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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