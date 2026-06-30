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Синоптики рассказали, сколько осталось терпеть дожди

Дождливая погода в Свердловской области задержится еще на двое суток. Осадки полностью прекратятся только в первые дни июля – с 4 по 6 число.

«Потерпеть дождливый циклон придется еще 2 дня, на востоке области осадки вероятны еще и 3 июля. В период с 4 по 6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков, повышение температуры, днем +22…+27°», – сообщили синоптики.

Как ранее писал «Новый День», июнь этого года стал самым дождливым на Урале на всю историю метеонаблюдений. Суммарно за месяц в городе выпало 197 мм осадков – это почти три месячных нормы июня или 37% от годовой нормы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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