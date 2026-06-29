На Урале 17 населенных пунктов отрезаны от большой земли из-за потопа

В Свердловской области из-за рекордного количества выпавших за сутки осадков поднялся уровень рек. Затоплены 7 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Также подтоплен 1 участок автомобильной дороги.

«Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах, где ограничено сообщение, созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Подтопления фиксируются в поселке Подгарничном Серовского округа, в Байкаловском районе, Туринске, Слободо-Туринском районе, Бисерти, Николо-Павловском, Нижних Сергах, Доломитовом.

Из Березовского городского округа сообщают о подтоплении дороги в Ключевск, а также улиц в Монетном и Сарапулке.

«Оперативно организованы пункты временного размещения людей на случай ухудшения ситуации. Стянута техника. Главы муниципалитетов работают на местах», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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