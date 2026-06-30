Проливные дожди оставили Первоуральск без холодной воды

В Первоуральске люди остались без воды из-за проливных дождей.

Как сообщает администрация города, подтопило станцию первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Пока идут работы по восстановлению системы водоснабжения, горожанам ограничили подачу холодной воды.

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и маломобильные граждане могут обратиться на горячую линию администрации города по телефону: 64-93-75, и волонтеры привезут воду.

Остальные жители могут бесплатно набрать воду по адресу: улица Мичурина, 1б.

По данным ГУ МЧС Свердловской области, также поднялся уровень воды в реке Патрушихе, затоплены 29 частных жилых домов в первоуральском поселке Билимбай. Население в эвакуации не нуждается, проводятся работы по расчистке русла реки.

Как уже писал «Новый День», 29 июня в Свердловской области из-за рекордного количества выпавших за сутки осадков поднялся уровень воды в реках. Затоплены 7 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Также подтоплен один участок автомобильной дороги.

Подтопления фиксируются в поселке Подгарничном Серовского округа, в Байкаловском районе, Туринске, Слободо-Туринском районе, Бисерти, Николо-Павловском, Нижних Сергах, Доломитовом. Из Березовского городского округа сообщают о подтоплении дороги в Ключевск, а также улиц в Монетном и Сарапулке.

Первоуральск, Елена Владимирова

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