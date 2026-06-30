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В Нижних Сергах воду из домов откачивают мотопомпами

Фото из архива

Экстренные службы ликвидируют последствия проливных дождей в Нижнесергинском муниципальном районе и МО Первоуральск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области, в Нижних Сергах продолжается расчистка русла реки с использованием инженерной техники. Из затопленных жилых домов откачивают воду, максимальный уровень воды не превышал 20 см. На сегодня запланирована откачка воды в 38 домах при помощи 20 мотопомп. В пункте временного размещения находятся 10 человек, в том числе двое детей.

В поселке Билимбай продолжается расчистка русла реки Патрушихи. Население в эвакуации не нуждается, проводится мониторинг обстановки и подворовой обход затопленных территорий по улицам Олега Кошевого, Лермонтова и Некрасова.

Всего для ликвидации последствий задействовано 104 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС России 68 человек и 13 единиц техники.

Как уже писал «Новый День», в результате ливней в Нижних Сергах разрушен один мост, затоплены 50 жилых домов и подвал православного храма. В Билимбае затоплены 29 частных жилых домов.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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