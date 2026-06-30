В Нижних Сергах от паводка пострадал православный храм (ФОТО)

Аномально сильные дожди привели к подтоплению Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах.

«Из-за сегодняшнего сильнейшего ливня и паводка в нашем городе случилась беда – пострадал и наш Крестовоздвиженский приход. Из-за паводка топит помещения храма и приходского музея. Батюшка и прихожане уже работают на месте, но людей критически не хватает. Срочно нужны мужские и женские руки собирать воду и спасать вещи. Если вы в городе и можете помочь – очень ждем вас в рабочих вещах и резиновых сапогах», – сообщают прихожане в канале храма в мессенджере МАХ.

Настоятель храма, отец Максим Крылов, написал в соцсетях, что проблема – не только в ливнях, но и том, что в церкви нет дренажной системы. «Мы спроектировали дренаж еще несколько лет назад, но сложные сейчас времена, нет возможности у благотворителей и прихода выполнить эти строительные работы. Обращался я ко многим, даже к губернатору… Жалко очень тех трудов, которые уже положены на восстановление храма», – пишет отец Максим.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным ГУ МЧС, вчера в Нижнесергинском городском округе резко повысился уровень воды в реке. Разрушен пешеходный мост по ул. Жукова. Вышла из берегов река Заставка, затоплены 50 жилых домов, в которых проживают 120 человек. Администрацией муниципального образования развернут пункт временного размещения, в настоящее время в нем расположены 7 человек, в том числе ребенок.

Нижние Серги, Евгения Вирачева

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