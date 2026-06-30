Прокуратура проверит, как власти Нижних Серег тратили деньги на защиту от паводков

Прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением жилого сектора в городе Нижние Серги.

В ходе надзорных мероприятий планируется дать оценку действиям местных властей. В частности, прокуратура выяснит, как в городе проводили очистку ливневок и водопропускных труб, какие меры принимались для укрепления береговой линии, как расходовались бюджетные средства на противопаводковые мероприятия. Кроме того, прокуратура проверит, насколько оперативно сработала Единая дежурно-диспетчерская служба и городская администрации при введении режима чрезвычайной ситуации.

Сотрудники ведомства сейчас работают в Нижних Сергах и открыли прием граждан по адресу: ул. Розы Люксембург, 79. Пострадавшие жители, потерявшие имущество в наводнении, могут обратиться с вопросами о выплате компенсаций.

Как ранее писал «Новый День», вечером 29 июня из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище. В Нижних Сергах разрушен пешеходный мост, затоплены 50 домов, в которых проживают 120 человек. Пострадал и местный Крестовоздвиженский храм.

Нижние Серги, Ангелина Сергеева

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