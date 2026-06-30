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На западной окраине Екатеринбурга затопило Северку

После проливных дождей затопило поселок Северку, который относится к Железнодорожному району Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в поселке поднялся уровень реки. Подтоплены придомовые территории и часть улиц. На место ЧС выехали замглавы города Александр Толкачев и глава Железнодорожного района Виталий Першин.

Для жителей Северки в районе организована горячая линия: +7 (343) 211-74-58.

Эвакуационный пункт на всякий случай будет открыт в местной школе.

Как уже писал «Новый День», в результате проливных дождей на Урале затоплены десятки домов и приусадебных участков. Больше всего пострадали Нижние Серги и Билимбай.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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