На западной окраине Екатеринбурга затопило Северку

После проливных дождей затопило поселок Северку, который относится к Железнодорожному району Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в поселке поднялся уровень реки. Подтоплены придомовые территории и часть улиц. На место ЧС выехали замглавы города Александр Толкачев и глава Железнодорожного района Виталий Першин.
Для жителей Северки в районе организована горячая линия: +7 (343) 211-74-58.
Эвакуационный пункт на всякий случай будет открыт в местной школе.
Как уже писал «Новый День», в результате проливных дождей на Урале затоплены десятки домов и приусадебных участков. Больше всего пострадали Нижние Серги и Билимбай.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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