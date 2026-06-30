В Северке затопило 96 домов, единственная дорога к поселку размыта

В поселке Северка, который находится на западной окраине Екатеринбурга, развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления.

Как сообщил глава Железнодорожного района Виталий Першин, из-за обильных осадков вышли из берегов реки Северка и Решетка. В результате подтопило 96 жилых домов, вода залила подвалы и земельные участки. Поток размыл временную дорогу в поселке, которая была построена на время капремонта моста над рекой Решетка.

«Водопропускные трубы не справились [с нагрузкой], хотя они были большого диаметра. Сегодня в 8 часов утра провели комиссию по ЧС Железнодорожного района. На горячую линию поступило 29 звонков от жителей Северки. Пока никто не обращался за помощью, хотя развернут пункт временной эвакуации, организовано горячее питание. Проблемным местом остается улица Стрелочников, с которой нет автомобильного сообщения. Но есть пешеходный проход через железнодорожный мост. На Стрелочников открыт продуктовый магазин, в котором есть запас продуктов первой необходимости. Мы ждем, когда уровень воды снизится, чтобы приступить к восстановлению дороги. Подрядчик уже готов, он завозит скальный грунт для отсыпки дороги», – рассказал Першин.

Директор департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что специалисты обходят все затопленные территории. Там, где есть необходимость, вода откачивается мотопомпами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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