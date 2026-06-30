Специалисты МЧС и прихожане спасли храм в Нижних Сергах от затопления (ФОТО)

В Нижних Сергах откачали воду из Крестовоздвиженского храма, подвал и цокольный этаж которого затопило после вчерашних ливней.

«Спасибо пожарной части МЧС – воду откачали, остатки убираем вручную... Спасибо всем, кто отозвался и пришел на помощь. Далее нам предстоит большая работа по устройству дренажа, чтобы при любом сильном дожде фундаменты храма были в безопасности и вода больше не заливала храм», – сообщает канал храма в мессенджере Макс.

Как уже писал «Новый День», вчера вечером из-за паводка затопило помещения храма и приходского музея. Настоятель и прихожане почти всю ночь пытались устранить потоп своими силами, потом на помощь пришли спасатели.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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