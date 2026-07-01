В Свердловской области затоплено 265 жилых домов и 3819 приусадебных участков (ФОТО)

К утру 1 июля в Свердловской области увеличилось число объектов, затопленных в результате проливных дождей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, всего на территории области затоплены 265 жилых домов (не считая садовых домиков), 3819 приусадебных участков (в том числе 2149 садовых участков), 7 низководных мостов, ограничено движение на нескольких автодорогах.

Больше всего пострадали Горноуральский округ, в котором затоплено 146 жилых домов и 1181 приусадебный участок, Первоуральск (92 жилых дома, 92 приусадебных участка, 3 участка автодорог), Нижнесергинский район (133 приусадебных участка, один участок автодороги), Нижний Тагил (1902 садовых участка), Кушвинский район (18 жилых домов, 51 приусадебный участок, 1 участок автомобильной дороги), Березовский район (29 садовых домов, 47 садовых участков), Екатеринбург (57 приусадебных участков), Староуткинск (45 приусадебных участков).

Отдельные случаи затопления домов и приусадебных участков наблюдаются также в Бисерти, Среднеуральске, Невьянске, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле.

По прогнозам МЧС, сегодня в Нижнем Тагиле может затопить еще 354 приусадебных участка, а в Горноуральском округе – 10 приусадебных участков и 10 жилых домов.

Как уже писал «Новый День», вечером 29 июня из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище. В Нижних Сергах подтопление коснулось 120 человек. Также пострадал местный Крестовоздвиженский храм. В Первоуральске подтопило станцию первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Пока идут работы по восстановлению системы водоснабжения, горожанам ограничили подачу холодной воды.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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