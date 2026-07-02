За сутки в Староуткинске затопило 50 жилых домов

В Свердловской области расширяется территория, охваченная паводком, вызванным аномально сильными дождями. За последние сутки в список пострадавших городов добавился Староуткинск

– в воде оказались 50 жилых домов и 62 приусадебных участка.

По данным ГУ МЧС, всего в регионе по состоянию на утро 2 июля пострадали 336 жилых домов, 62 дачных дома, 3112 приусадебных участков, 7 низководных мостов. За минувшие сутки освободились от воды 147 жилых домов (в том числе 140 – в Горноуральском округе), 1453 приусадебных участка (в том числе в Горноуральском – 1256, в Нижних Сергах – 125, в Нижнем Тагиле – 43).

За сутки в Нижних Сергах затопило 23 жилых дома, в Первоуральске – 45 жилых домов и 27 приусадебных участков, в Горноуральском – 55 жилых домов и 281 приусадебный участок, в Нижнем Тагиле – 19 жилых домов и 19 приусадебных участков. Кроме того, паводок пришел в Верхнюю Салду – здесь залило 4 жилых дома и 135 приусадебных участков.

Сегодня МЧС прогнозирует затопление еще 100 жилых домов и 100 приусадебных участков в Староуткинске. Отдельные участки могут оказаться в зоне половодья также в Камышловском районе, Махневском округе, Сухом Логу, Артемовском, Верхотурье.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля на территории области паводок пришел в 265 жилых домов (не считая садовых домиков), 3819 приусадебных участков (в том числе 2149 садовых участков), 7 низководных мостов, ограничено движение на нескольких автодорогах.

Староуткинск, Елена Владимирова

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