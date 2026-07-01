С 1 августа в Академический пойдут новые трамваи «Кастор»

С 1 августа в Екатеринбурге выйдут на линию 7 новых трамваев марки «Кастор». Кроме того, будут скорректированы некоторые маршруты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, трамвайный маршрут № 16 «Волгоградская – УрФУ» будет продлен – теперь он будет ходить от остановки «Академика Парина» до «40 лет ВКЛСМ». Это позволит разгрузить пассажиропоток с Кировского района и улучшить транспортную обеспеченность района Академический и микрорайона ЖБИ. На отмененных участках жители смогут воспользоваться следующим общественным транспортом: по улице Луначарского – трамваи №№ 2, 3, 8, 14, по улице Уральской – трамваи №№ 5, 23. На маршрут № 16 «Академика Парина – 40 лет ВЛКСМ» планируется направить 7 новых низкопольных «Касторов», благодаря чему будет увеличен класс подвижных единиц, а также сокращен интервал движения до 11 – 14 минут.

Трамвайный маршрут № 12 «Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ» будет перенаправлен на конечный остановочный пункт «Шарташ». Это позволит разгрузить пассажиропоток с Пионерского микрорайона. На данном участке маршрута будут продолжать курсировать трамваи №№ 8, 13, 15, 23, автобусы №№ 49, 54, 054, 61, 77, 82, 94 и троллейбус № 25. Также для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Шарташ маршрут № 12 будет направлен по улице Луначарского (для обеспечения отмененного участка трамвайного маршрута № 16). Кроме того, за счет отмены дублирующего и потерявшего востребованность трамвайного маршрута№ 20 «ЦПКиО-Шарташ» (на данном участке курсируют трамваи №№ 3, 4, 6, 12) подвижные единицы будут перенаправлены на измененный маршрут № 12 «Дворец Спорта – Шарташ». Это позволит увеличить составность и улучшить регулярность движения до 17 – 20 минут.

Трамвайный маршрут № 23 «40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей» будет сокращен до станции «ВИЗ». При этом сохранится транспортная доступность с железнодорожным вокзалом, а сокращение протяженности позволит сократить интервалы движения на маршруте № 23 «40 лет ВЛКСМ – ВИЗ». На отмененных участках жители смогут воспользоваться трамваями №№ 6, 7, 8, 10, 13, 19 и автобусами №№ 68, 73, 80.

Кроме этого, с 1 августа маршрут автобуса № 83 «ЖК Светлый-Монтажников» будет перенаправлен до конечной остановки «Уралтехгаз». Для обеспечения транспортной доступности будут организованы отдельные рейсы с завозом пассажиров до остановки Монтажников. Предварительно дополнительные рейсы планируется пустить с интервалом от 30 минут до 1 часа.

Ранее преимущества нового трамвая «Кастор» оценил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Это уже совершенно другое качество транспортного обслуживания населения Екатеринбурга. В новых трамваях зимой тепло, а летом, в жаркую погоду, – прохладно. Есть возможность подзарядки, удобно для маломобильных групп населения. Я, кстати, на себе это испытал, насколько тяжело с костылями подниматься на высокую подножку транспорта», – заявил мэр Алексей Орлов (в середине мая градоначальник сломал ногу во время игры в волейбол и сейчас передвигается с помощью костылей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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