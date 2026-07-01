Психологическая помощь при паводке: как пережить утрату имущества

На Среднем Урале число затопленных участков за сутки выросло почти в 50 раз – до 3819, количество подтопленных домов достигло 265. По прогнозам МЧС, сегодня в Нижнем Тагиле под угрозой затопления находятся 354 приусадебных участка, а в Горноуральском округе – 10 участков и 10 жилых домов.

Утрата жилья и имущества – событие, наносящее серьезный удар по психике. В момент стихийного бедствия человека нередко охватывает паника, лишающая способности контролировать собственные действия и принимать рациональные решения. Психологи рекомендуют несколько способов справиться с острым стрессом:

1. Проговорить ситуацию, поделиться переживаниями с близкими или окружающими. Страх становится больше, когда он находится внутри. Когда человек выражает эмоции, страх снижается.

2. Переключить внимание на простые, привычные действия: осмотреться вокруг, посчитать деревья или птиц за окном, сыграть в игру на смартфоне, помыть посуду, разобрать вещи. Это помогает снизить интенсивность переживаний.

3. Сосредоточиться на дыхании: делать медленные вдохи и выдохи, мысленно проговаривая команды. Ключевой принцип дыхательных техник – успокаивающий выдох через рот, который должен быть длиннее вдоха. Дыхание – самый быстрый и доступный способ саморегуляции, начинающий действовать незамедлительно.

Существует несколько эффективных упражнений. Дыхание «по квадрату»: на четыре счета – вдох, задержка, выдох, снова задержка, при этом нужно представлять квадрат, по которому движется дыхание. Упражнение «4-4-6»: четыре счета – вдох, четыре – задержка, шесть – выдох. Есть и дыхание «7-11»: семь счетов на вдох, одиннадцать – на выдох.

4. Если вы оказались в паникующей толпе, лучшее, что можно сделать, – покинуть ее, а по возможности и вовсе избегать попадания в такую среду. Если уйти вовремя не удалось, следует снять все, что может зацепиться: шарфы, длинные украшения, снять обувь на каблуке, рюкзаки и сумки стоит держать в руках. Двигаться нужно по направлению толпы и ближе к краю, избегая препятствий и стараясь не прислоняться к заборам и стенам. При падении необходимо сгруппироваться, прикрыть голову и затылок и, по возможности, попытаться встать.

Как правило, на место бедствия выезжают психологи-инспекторы МЧС. Они работают в пунктах временного размещения, сопровождают процесс эвакуации либо консультируют по горячей линии. Их помощь не ограничивается методами активного слушания и техниками саморегуляции (дыхательные упражнения, нервно-мышечная релаксация). Специалисты также помогают пострадавшим выстроить краткосрочную временную перспективу – поэтапный план дальнейших действий: объясняют, что происходит с человеком, с чем он еще может столкнуться, что от него потребуется, с какими службами и по каким вопросам ему стоит взаимодействовать.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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