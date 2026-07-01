Водоснабжение Первоуральска все еще не восстановлено

В Первоуральске третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работа продолжается в круглосуточном режиме. Питьевую воду по городу развозят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане и многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры, к этому процессу подключились волонтеры.

«Просим жителей отнестись с пониманием и оформлять заявки на подвоз только в том случае, если вода в доме полностью отсутствует. Это позволит волонтерам оперативно помочь тем, кто действительно остро в ней нуждается», – уточнили в мэрии.

Напомним, вечером 29 июня из-за сильных дождей подтопило станцию первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Пока идут работы по восстановлению системы водоснабжения, горожанам ограничили подачу холодной воды.

Первоуральск, Елена Владимирова

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