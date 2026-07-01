В Северке восстанавливают размытую разливом рек дорогу (ФОТО)

В поселке Северка началось восстановление временной дороги по улице Стрелочников, построенной для капитального ремонта моста через реку Решетку. В пресс-службе мэрии напомнили, что дорога была размыта из-за разлива рек Северка и Решетка в результате обильных осадков 29 и 30 июня. Три водопропускные трубы, которые были проложены при строительстве временной дороги, не выдержали напора большой воды.

Сегодня уровень воды в реках снизился, подрядчик приступил к работе. Водопропускные трубы диаметром 1420 миллиметров восстановлены, проложена дополнительная четвертая труба. Специалистам предстоит отсыпать около 20 метров реки, чтобы восстановить дорогу шириной 7 метров. Для этого заказано 500 кубометров скального грунта. В результате разлива рек Северка и Решетка было затоплено 96 придомовых участков частного сектора по примыкающим к реке улицам. Жители 11 многоквартирных и 17 домов отрезаны от дороги, всего таких людей 335.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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