По факту ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

По факту страшного ДТП в Каменске-Уральском, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура города.

Как уже писал «Новый День», водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущество в движении и врезался в ВАЗ-2110, ехавший навстречу. Водитель и три пассажира «десятки» погибли на месте. Уже известно, что водитель «Инфинити» был пьян.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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