В жутком ДТП в Каменске-Уральском погибли четыре человека (ФОТО)

Страшное ДТП на улице Лермонтова в Каменске-Уральском унесло жизни четырех человек, еще двое получили травмы. По предварительным данным, виновник был пьян.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области, водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущество в движении и врезался в «ВАЗ-2110», ехавший навстречу. Водитель и три пассажира «десятки» погибли на месте.

Водитель «Инфинити» находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 мг/л.

Личности погибших устанавливает полиция.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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