Водитель «Инфинити»-убийцы попросил прощения у родственников погибших, но вину в ДТП не признал

В свердловской полиции рассказали подробности расследования страшной аварии в Каменске-Уральском, в которой погибли четыре человека.

Как сообщал «Новый День», 27-летний Никита Трухин был заключен под стражу до 2 сентября на время расследования уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. В момент аварии он был сильно пьян. Результат освидетельствования показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 мг/л.

«Судебное разбирательство проходило с участием родных погибших в автокатастрофе людей. Подозреваемый обратился к семьям погибших в ДТП и попросил у них прощения, но при этом не произнес слов, что осознал свою причастность к трагедии. Кроме того, он выразил протест в связи с избранием меры пресечения в виде изоляции от общества. Адвокат Наталья Ефимовских просила судью не лишать свободы подзащитного и отправить его под домашний арест. «Инфинити» гражданин Трухин приобрел в апреле 2026 года. На его счету имеется 14 нарушений ПДД», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авария случилась в Каменске-Уральском в 4 часа утра 2 июля. Водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущество в движении и врезался в ВАЗ-2110, ехавший навстречу. Судя по записям с камер видеонаблюдения, «десятка» ехала с огромной скоростью. В результате сильного удара водитель и три пассажира отечественной легковушки погибли на месте. Их личности установлены: это трое мужчин и женщина в возрасте от 24 до 35 лет. Все они местные жители. В салоне «Инфинити» кроме водителя Никиты Трухина находились еще двое мужчин. После аварии пассажиров доставили в больницу для оказания помощи, госпитализация им не потребовалась.

В полиции сообщили, что для выяснения всех обстоятельств ДТП назначены судебно-медицинские экспертизы и комплексная видеоавтотехническая экспертиза.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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