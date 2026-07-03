Участник ДТП с четырьмя погибшими арестован до 2 сентября

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следствия об аресте Никиты Трухина – участника ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, Трухину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для ареста обвиняемого. Он пробудет в СИЗО до 2 сентября.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась в 4 часа утра 2 июля. Водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущество в движении и врезался в ВАЗ-2110, ехавший навстречу. Водитель и три пассажира «десятки» погибли на месте.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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