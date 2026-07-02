На Урале заметно подорожала картошка

За последние семь дней в Свердловской области заметно повысились средние цены на картофель.

Как сообщает Свердловскстат, сегодня за кило картофеля надо заплатить в среднем 61,91 рубля, что на 6,43% больше, чем неделю назад. Другие овощи тоже подорожали, но в меньшей степени. Так, капуста на Среднем Урале сейчас стоит в среднем 58 рублей, морковь – 72, лук – 61, свекла – 55 рублей за кило.

Садоводы отмечают, что причина подорожания картофеля в том, что запасы старого урожая закончились, а нового еще нет.

Добавим, ранее в свердловском минАПК заявили, что уральцы начали выращивать ранние сорта картофеля, которые дают урожай уже в июле.

Некоторые продукты при этом стали немного дешевле. Так, свежие огурцы сейчас стоят 147,5 рубля (-4,2%), бананы – 147,4 рубля (-3,45%), яйца – 96 рублей (-1,15%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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