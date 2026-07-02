В Первоуральске дали воду, но пить ее нельзя

В Первоуральске запустили оборудование насосной станции, которая два дня назад вышла из строя из-за проливных дождей.

«На данный момент распределительная сеть города полностью заполнена водой, давление в системе восстановлено до нормативных значений. Специалисты аварийно-восстановительных служб продолжают объезд центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций во всех микрорайонах города, выполняя регулировку давления для обеспечения стабильной работы системы», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Однако первоуральцы сообщают, что в домах из-под крана течет вода «цвета кока-колы». «Вода чернее ночи. Ею полы страшно мыть», – сетуют жители в паблике «Первоуральск» в ВК.

Городской Водоканал объявил о проведении внеплановой промывки и дезинфекции водозаборных скважин. Работы будут проводиться с 2 по 3 июля на скважине № 2 в поселке Билимбай. Горожан предупреждают, что пользоваться водой в питьевых целях во время хлорирования скважины запрещено. После завершения мероприятий специалисты выполняют дополнительную промывку сетей и ведут контроль качества воды.

На этот период жителям предлагают оформить заявку на подвоз питьевой воды по телефону: 8 (3439) 64-93-75. Доставка осуществляется с 10:00 до 20:00.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/876740.html

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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