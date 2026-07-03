Свердловской области спишут 2,6 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Государственный долг Свердловской области сократится на 2,6 млрд рублей. О решении снизить задолженность субъектов РФ по бюджетным кредитам заявил 2 июля председатель правительства России Михаил Мишустин.

При этом средства, которые останутся в региональном бюджете, должны быть направлены на инфраструктурные нужды – на модернизацию лифтового хозяйства и объектов ЖКХ, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, обновление подвижного состава общественного транспорта и докапитализацию фонда развития промышленности.

В прошлые годы Свердловская область брала бюджетные кредиты для реализации национальных проектов, пояснили в ДИПе. В частности, на эти деньги были построены школа и поликлиника в новых районах Екатеринбурга, десять участков улично-дорожной сети, производственный комплекс в «Титановой долине».

Как уже писал «Новый День», в марте 2024 года во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что регионы могут быть частично освобождены от задолженности по бюджетным кредитам. На тот момент Свердловская область была одним из самых закредитованных субъектов. На 1 января 2024 года госдолг Среднего Урала составлял 108 млрд 104 млн рублей.

По данным областного минфина, на 1 апреля 2026 года госдолг региона снизился до 77 млрд 396 млн 766 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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