Долги наши тяжкие: сможет ли Свердловская область рассчитаться по кредитам

Регионы Российской Федерации могут частично освободить от задолженности по бюджетным кредитам – так сказал во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Свердловская область – один из самых закредитованных регионов в России. По данным на 1 января 2024 года, госдолг Среднего Урала составил 108 млрд 104 млн рублей. Большую часть из них составляют кредиты из федерального бюджета, полученные под максимально низкий процент – именно о таких кредитах говорил президент.

В структуре госдолга Свердловской области долг по бюджетным кредитам составляет больше половины – 71 млрд 367 млн рублей. Еще 36,7 млрд рублей составляет долг региона в ценных бумагах.

Как уже писал «Новый День», структура госдолга Свердловской области за последние годы изменилась. Полностью исчезли кредиты, взятые в коммерческих банках. Их место заняли займы из федерального бюджета.

Однако общая сумма все еще остается солидной. Евгения Куйвашева назначили губернатором Свердловской области в середине 2012 года. До него 2,5 года регионом руководил Александр Мишарин – от Эдуарда Росселя он получил долговую нагрузку на сумму около 8 млрд рублей, а передал последователю задолженность почти в 20 млрд рублей. В ходе первого срока Куйвашева госдолг ежегодно прирастал. К концу 2017 года закредитованность выросла уже до 75,6 млрд рублей. В 2018 году, единственный раз, цифру удалось несколько снизить, но затем она снова пошла вверх. В 2020 году область брала в кредит десятки миллиардов, набрасывался объем выпущенных облигаций. За несколько дней до конца 2020 года глава региона подписал два важных постановления, касающихся увеличения долгов региона.

Заявление президента о возможности списания 2/3 долга региона перед Москвой выглядит позитивно. Однако предстоящие затраты могут свести эффект на ноль. Об этом пишет, в частности, политтехнолог Илья Ананьев: «Я бы особо не иронизировал над «счастливчиками-губернаторами», которым после послания Владимира Путина спишут долговые кредитные обязательства, накопленные десятилетиями. Региональные долги занимались губернаторами у Центра именно на многие нужные стране инициативы, в том числе и на выполнение увесистых нацпроектов, различных социальных выплат, инициированных Кремлем, для того, чтобы не провалить сроки и обязательства перед президентом и населением.

В сегодняшних реалиях инициатива Владимира Путина – отдушка для глав регионов, но при заявленных шестилетних инициативах президента губернаторы даже не смогут перевести дух от похудевшего от долгов кошелька и снова вынужденно постучатся в дверь Минфина за дешевыми федеральными кредитами. Такая аппаратная долговая сансара между Москвой и территориями. Осечек для президентских инициатив не должно быть – цена медлительности губернатора высока, как и кара за нее».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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