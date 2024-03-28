Средства пойдут на ЖКХ и расселение бараков: Минфин дал разъяснения по «кредитной амнистии» регионам

Министерство финансов РФ разъяснило, как будет проходить реструктуризация долгов регионов по кредитам, взятым у федерального центра.

Как сообщает пресс-служба Минфина РФ, первый замминистра Леонид Горнин рассказал об этом накануне на встрече с сенаторами Совета Федерации. По его словам, под реструктуризацию попадает около 1,6 трлн рублей. В эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты.

По планам Минфина, уплату двух третей долга перенесут с 2025-2029 гг. на 2030-2039 годы, но регионы смогут их совсем списать в случае выполнения ряда условий. В частности, если средства, освободившиеся благодаря отсрочке, пойдут на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ или на расселение аварийного жилья, а также будут вложены в новые инвестиционные проекты при достижении соответствующих результатов.

Если же регион потратит деньги на что-то другое или не достигнет запланированных результатов, то долг придется погасить полностью в 2030-2039 гг.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, а освободившиеся средства направить на развитие местной инфраструктуры. «Хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Обращаю внимание, эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – отметил Путин.

Как уже писал «Новый День», Свердловская область – один из самых закредитованных регионов в России. По данным на 1 января 2024 года, госдолг Среднего Урала составил 108 млрд 104 млн рублей. В том числе по бюджетным кредитам – 71 млрд 367 млн рублей. Еще 36,7 млрд рублей – по ценным бумагам. За последние 15 лет госдолг области увеличился на 100 млрд рублей, при Эдуарде Росселе он был около 8 млрд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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