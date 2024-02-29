Равные условия на всей территории России: Путин расширил поддержку регионов

Президент России Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, а освободившиеся средства направить на развитие местной инфраструктуры. В рамках Послания Федеральному собранию глава государства также дал поручение правительству продлить программу поддержки 10 субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью.

«Хотел бы отдельно остановиться на вопросах регионального развития. Что предлагается? Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Обращаю внимание, эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – отметил Путин.

Глава государства также обратил внимание на запущенную в 2021 году программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 млрд рублей, которая позже была увеличена в 2 раза. «Эти кредиты не списываются, но в текущем году субъекты Федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов, а в целом, начиная с 2025 года, будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно», – уточнил он.

«Также считаю, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствам в рамках достижения целей национальных проектов. Приведу конкретный пример. Субъект Федерации модернизирует, скажем, поликлинику, качественно провел ремонт. Если при этом остались средства, их можно будет не возвращать в федеральный бюджет, а направить, скажем, на закупку оборудования для отремонтированной поликлиники и так далее. И конечно, поддержим те субъекты Федерации, у которых есть потенциал для развития, но нужно помочь его раскрыть, запустить проекты реального сектора экономики, инфраструктуры, которые станут драйверами в этих территориях», – добавил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на 10 субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, и поручил правительству продлить региональные программы развития на шесть лет. «К 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – подчеркнул глава государства.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube