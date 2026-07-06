Пашинян отправился в Россию, сегодня его ждут в Екатеринбурге

Премьер Армении Никол Пашинян 6 июля отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства в Telegram-канале. Сегодня его ждут в Екатеринбурге, где он примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360: Производство без границ» в рамках XVI международной промышленной выставки «Иннопром». Также премьер Армении встретится с главой правительства России Михаилом Мишустиным, который прибыл в Екатеринбург 5 июля.

Для Николa Пашиняна визит в Россию станет первой рабочей зарубежной поездкой после переизбрания. До этого он посещал Иран, где присутствовал на церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи.

Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером мероприятия впервые выступает Индонезия.

Отметим, что утром в Свердловской области была объявлен беспилотная опасность, аэропорт Кольцово временно закрыт.

Екатеринбург, Елена Васильева

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